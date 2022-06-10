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Ткаченко розповів, хто увійде до складу ради з дерусифікації при Мінкульті

10/06/2022 17:51
До складу експертної ради з декомунізації та дерусифікації при Міністерстві культури та інформаційної політики запросили відомих фахівців у низці сфер, список буде оприлюднений найближчим часом.

Про це повідомив у п’ятницю, 10 червня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на брифінгу.

«Робота ця розпочнеться. Положення ми вже затверджуємо. Є склад цієї експертної ради. Буквально сьогодні-завтра ви зможете його побачити на сайті МКІП”, – сказав Ткаченко.

За його словами, до складу цього органу увійдуть:

  • журналіст, телеведучий, політик, громадський і культурний діяч Олесь Доній,
  • керівник Культурно-мистецького центру Національного університету «Києво-Могилянська академія» Владислава Осьмак,
  • директор Національного музею історії Федір Андрощук,
  • директор Центру міської історії Львів Софія Дяк,
  • декан історичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Іван Патриляк,
  • історик Павло Гай-Нижник,
  • видавець Олександр Красовицький,
  • мистецтвознавець Євгенія Муляр,
  • культуролог Ганна Циба,
  • директор Музею Революції гідності Ігор Пошивайло,
  • директор музею Другої світової війни Юрій Савчук,
  • режисер Ростислав Держипільський,
  • представниця літературного музею з Харкова Тетяна Пилипчук,
  • представники бібліотек, музичної академії, письменники, мистецтвознавці, науковці.

«Тобто у принципі, різноманітний склад. Але додатково ми підсилимося фахівцями, щоб це виглядало органічно», – додав глава МКІП.

На його переконання, процес декомунізації та дерусифікації в Україні триватиме, адже є природним. «Щоб він проходив у законних рамках, важливо рекомендувати місцевим органам влади мати такі ж самі експертні ради, які ми створюємо при МКІП. Для того, щоб фахівці, історики, філософи, місцеві активісти могли обговорити те чи інше питання і поставити цей процес на прозорі рейки, щоб це було у законній площині й не виглядало як, так би мовити, самостійне рішення “давайте знесемо памятник, а ще краще – розіб’ємо”», – наголосив Ткаченко.

Він додав, що немає нічого дивного в тому, що у багатьох людей на місцях є бажання позбавлятися того, що Україні нав’язували впродовж років, і ставитися до таких змін слід спокійно, як європейській толерантній державі.

«Якщо хочемо бути нормальною європейською країною, навіть в умовах війни маємо показувати своє коректне ставлення до цього процесу», – підкреслив він.

Ткаченко зауважив, що МКІП не відповідає за перенесення або знесення пам’яток, перейменування вулиць у населених пунктах. За його словами, у першу чергу, це відповідальність місцевих органів влади.

«Ми можемо лише рекомендувати. Такі рекомендації ми найближчим часом опублікуємо за результатами круглих столів, але там не буде написано директивно: знести Суворова чи Катерину ІІ. Там будуть написані аргументи, яким чином можна підходити до цього процесу», – підкреслив міністр.

Окрім цього, він поінформував, що при міністерстві працює комісія, яка опрацьовує запити місцевої влади. «Якщо надходять (запити – ред.), ми даємо свої рекомендації – так чи ні. У більшості випадків – так. Тоді це законний процес. Умовно кажучи, місцевий орган влади хоче перенести якийсь пам’ятник, наприклад, Суворову з одного місця в інше. Будь ласка. Але нам потрібно звернення. Ми не можемо ними командувати», – пояснив Ткаченко.

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Україна

Ткаченко розповів, хто увійде до складу ради з дерусифікації при Мінкульті

До складу експертної ради з декомунізації та дерусифікації при Міністерстві культури та інформаційної політики запросили відомих фахівців у низці сфер, список буде оприлюднений найближчим часом. Про це повідомив у...

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