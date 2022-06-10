Ткаченко розповів, хто увійде до складу ради з дерусифікації при Мінкульті

Про це повідомив у п’ятницю, 10 червня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на брифінгу.
«Робота ця розпочнеться. Положення ми вже затверджуємо. Є склад цієї експертної ради. Буквально сьогодні-завтра ви зможете його побачити на сайті МКІП”, – сказав Ткаченко.
За його словами, до складу цього органу увійдуть:
«Тобто у принципі, різноманітний склад. Але додатково ми підсилимося фахівцями, щоб це виглядало органічно», – додав глава МКІП.
На його переконання, процес декомунізації та дерусифікації в Україні триватиме, адже є природним. «Щоб він проходив у законних рамках, важливо рекомендувати місцевим органам влади мати такі ж самі експертні ради, які ми створюємо при МКІП. Для того, щоб фахівці, історики, філософи, місцеві активісти могли обговорити те чи інше питання і поставити цей процес на прозорі рейки, щоб це було у законній площині й не виглядало як, так би мовити, самостійне рішення “давайте знесемо памятник, а ще краще – розіб’ємо”», – наголосив Ткаченко.
Він додав, що немає нічого дивного в тому, що у багатьох людей на місцях є бажання позбавлятися того, що Україні нав’язували впродовж років, і ставитися до таких змін слід спокійно, як європейській толерантній державі.
«Якщо хочемо бути нормальною європейською країною, навіть в умовах війни маємо показувати своє коректне ставлення до цього процесу», – підкреслив він.
Ткаченко зауважив, що МКІП не відповідає за перенесення або знесення пам’яток, перейменування вулиць у населених пунктах. За його словами, у першу чергу, це відповідальність місцевих органів влади.
«Ми можемо лише рекомендувати. Такі рекомендації ми найближчим часом опублікуємо за результатами круглих столів, але там не буде написано директивно: знести Суворова чи Катерину ІІ. Там будуть написані аргументи, яким чином можна підходити до цього процесу», – підкреслив міністр.
Окрім цього, він поінформував, що при міністерстві працює комісія, яка опрацьовує запити місцевої влади. «Якщо надходять (запити – ред.), ми даємо свої рекомендації – так чи ні. У більшості випадків – так. Тоді це законний процес. Умовно кажучи, місцевий орган влади хоче перенести якийсь пам’ятник, наприклад, Суворову з одного місця в інше. Будь ласка. Але нам потрібно звернення. Ми не можемо ними командувати», – пояснив Ткаченко.
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