“Слуги народу” не підтримають відставку Ткаченка із посади глави МКІП, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: "РБК-Україна"

Парламентська фракція “Слуга народу” не підтримуватиме під час голосування в у Верховній Раді відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це заявив голова фракції Давид Арахамія.

“Усі (члени фракції, – “Н”) про це, по-перше, почули з новин. Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім із новин дізнається, що він якось там “психонув” і щось там написав. Я не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим”, – сказав Арахамія.

На уточнювальне питання, як чинитиме фракція, він відповів: “Просто не голосуватимемо – і все: нехай тоді буде заручником цієї ситуації”.

Арахамія наголосив, що Ткаченко мав обговорити рішення про своє бажання піти у відставку з членами фракції “Слуга народу”: “Він мав прийти на фракцію, сказати, що, мовляв, не згоден із такими от позиціями і хочу піти. Якщо він так чомусь не зробив, то отримає наслідки. Ми не обговорювали це питання на фракції, бо до нас не надходило ще жодного такого запиту від нього”.

Нагадаємо, 11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.

Серед причин звільнення урядовець назвав відокремлення Держкіно від МКІП і “характер обговорення і фінальна сума коштів” на сферу культури в проєкті держбюджету-2022.

Верховна Рада призначила Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики 4 червня 2020 року.

Читайте також:

Шмигаль пояснив, чому Держкіно відокремили від МКІП