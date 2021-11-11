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Міністр культури та інформполітики Ткаченко подав у відставку

11/11/2021 13:57

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

Про це урядовець повідомив у четвер, 11 листопада, у фейсбуці.

Серед причин звільнення міністр назвав відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України й “характер обговорення і фінальна сума коштів” на сферу культури в проєкті держбюджету-2022.

“Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності”, – наголосив урядовець.

“Пишуть, що передача Держкіно стала для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню – не менш болючу. Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення і фінальна сума для мене неприйнятні”, – зазначив Ткаченко.

Джерело: Олександр Ткаченко/Facebook

На його думку, “замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, приймається рішення, з якими він погодитися не може”.

“Наприклад, згідно управлінської реформи, на початку року урядом було прийнято рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від прем’єра (Дениса Шмигаля, – “Н”) щодо відкликання нашого подання на створення цих інституцій. Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось”, – розповів Олександр Ткаченко.

Урядовець вважає, що “за час роботи в МКІПі встиг зробити десь 50% із запланованого”.

“Пропрацювавши 1,5 роки в міністерстві і порівнюючи це з понад 30-річним досвідом роботи саме в індустрії, маю право на оцінку ситуації. Робота в уряді все ж за відсутності командної роботи та наявності бюрократичних процедур не є такою ефективно, порівняно з роботою в індустріях.

Але для сфери державного управління важлива сталість, послідовність, а не шарахання зі сторони в сторону, прийняття рішень без обговорень та розуміння цілей, забивання цвяхів мікроскопами. Наступному очільнику МКІП бажаю витримки та внутрішньої сили. І завжди буду готовий дати пораду”, – зрезюмував Ткаченко.

Нагадаємо, 10 листопада Кабінет Міністрів на закритому засіданні проголосував за відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України.

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