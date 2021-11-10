Міністр культури та інформполітики Ткаченко подає у відставку, – ЗМІ

Олександр Ткаченко. Фото з ФБ

Кабінет міністрів на закритому засіданні 10 листопада проголосував за відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України. Через це міністр Олександр Ткаченко вранці 11 листопада подасть заяву про відставку до голови Верховної Ради.

Про це пише з посиланням на власні джерела “Українська правда. Життя”.

“Міністр дізнався про результат постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО. Фактично, з подачі ОПУ Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно. Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі ЦОВВ. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно”, – розповів співрозмовник журналістів.

Джерело називає відокремлення Держкіно “останньою краплею для Ткаченка”:

“Йому з лютого 2021 не затверджують створення окремих центральних органів виконавчої влади, таких як Держінспекція та Держслужба охорони культурної спадщини, зсилаючись на те, що все це треба залишити в міністерстві. Що так само суперечить логіці впровадження ЦОВВ”.

Міністр виступав проти відокремлення Держкіно, адже, за словами співрозмовника, “це суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як Ткаченко став міністром”.

Йдеться про передачу операційних функцій у відповідні центральні органи виконавчої влади – Держмистецтв, Держкіно, донедавна Держтуризму, Держетнополітики тощо, коли за міністерством залишалася функція формування політики, стратегій та координація діяльності ЦОВВ та регіонів у сфері культури й медіа.

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