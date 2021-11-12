Шмигаль пояснив, чому Держкіно відокремили від МКІП

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Державне агентство України з питань кіно відокремили від Міністерства культури та інформаційної політики, щоби посилити орган.

Про це повідомляє “Укрінформ” у п’ятницю, 12 листопада.

“Відокремлення Держкіно від Міністерства культури було здійснене за ініціативою Кабінету Міністрів України. Це пов’язано з тим, щоби надати вагомого статусу Держкіно, виокремити його в окремий центральний орган виконавчої влади з наданням можливості формувати політику, тобто це посилення цього напрямку – можливість формування і реалізації політики”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що після заяви про відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка він ні з ким не обговорював питання кандидатур на цю посаду.

“З міністром я поки не мав нагоди спілкуватись – він був у відрядженні у Парижі. Як тільки буде можливість поспілкуватись з міністром – буду розуміти його мотивацію…Про наступника – ні з ким не говорили, не думали, звичайно, що це у будь-якому випадку прерогатива парламенту і якщо виникне така необхідність, будемо радитись із фракцією монобільшості”, – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.

Серед причин звільнення урядовець назвав відокремлення Держкіно від МКІП і “характер обговорення і фінальна сума коштів” на сферу культури в проєкті держбюджету-2022.

Верховна Рада призначила Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики 4 червня 2020 року.

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