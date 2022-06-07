Військові РФ намагаються укладати фіктивні шлюби, щоб втекти з війни, – СБУ

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Російські військові намагаються укладати фіктивні шлюби, щоб втекти з війни в Україні. Найбільш вигадливі відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

Про це у вівторок, 7 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нові перехоплення.

Як свідчать телефонні розмови російських загарбників, військовий говорить своєму знайомому: “Я вже подружці там одній говорив: “Піди заяву подай в РАЦС”. Я про це кажу тут. Нам сказали: “Не варіант”. Ось такі справи…”

За його словами, через значну кількість відмовників в армії РФ значно посилили контроль.

“Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича. Варіант з фіктивним шлюбом, яким би оригінальним він не був, для цього вояки не склався. Але перші два – цілком можуть статися. І тоді він навіть зможе з комфортом доїхати додому – в пакеті і холодильнику”, – наголосили в СБУ.

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