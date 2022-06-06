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У РФ продають награбоване в Україні і крадуть по другому колу

06/06/2022 14:45

Родичі російських загарбників роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть також у своїх.

Про це свідчать нові перехоплення, оприлюднені пресцентром Служби безпеки України в понеділок, 6 червня.

Зазначається, що окупанти з родичами організували “логістичні центри” з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам. Водночас бізнес іде не дуже, адже росіяни крадуть один в одного.

“Учора Вовина дружина мікрохвильовку забрала… вентилятор, кавомолку там, мультиварку…”, – звітує чоловіку-загарбнику дружина, яка займається розподілом у Росії награбованого.

Але згаданий рашист Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще чотири телевізори: “Три телевізори в коробці і один без коробки». Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав “той хрен, який… він два рази забирав” Тож вона просить чоловіка”розібратися”.

Як зазначили в СБУ, судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків, бо з огляду на санкції усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії.

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Україна

У РФ продають награбоване в Україні і крадуть по другому колу

Родичі російських загарбників роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть також у своїх. Про це свідчать нові перехоплення, оприлюднені пресцентром Служби безпеки України в понеділок, 6 червня. Зазначається,...

Війна з Росією

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