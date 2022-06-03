Магніти із холодильників, болгарки, кавоварки: російські мародери крадуть усе, що бачать, – СБУ

Окупанти крадуть з будинків в Україні навіть магніти з холодильників і заздрять тому, що українці можуть подорожувати світом, тоді як для більшості росіян це недосяжна розкіш.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нове перехоплення.

СБУ перехопила розмову російського військового на ім’я Тимур, який разом з іншими загарбниками оселився в будинку, де жили українці, які люблять подорожувати.

Росіянин із заздрістю перераховує країни, де побували власники оселі, і вихваляється, що набрав там сувенірних магнітів: “Вони їм не потрібні, от і я взяв собі”.

Мародер додає, що росіяни крадуть в Україні все, що бачать: пили, болгарки тощо.

Сам загарбник шкодує, що забув сумку косметичними кремами, але все “добро” згоріло разом із десятьома кавомашинами, які він планував переправити додому і продати.

“Я думав своїй (дівчині або дружині, – “Н”) привезу, її мамі, нашій мамі”, – говорить окупант, ймовірно, своєму братові.

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