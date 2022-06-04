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Ватикан випустив монету, присвячену стоїцизму України

04/06/2022 14:18

Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні. Виручені від продажу монет кошти будуть спрямовані на допомогу нашій крані.

Про це в Facebook повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш, зауваживши, що монету було викарбовано символічно – на 100 день від початку повномасштабної російської агресії.

«Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України», – написав посол.

Монета номіналом у 50 євро, вага 23 грами.

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