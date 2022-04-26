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“Азовсталь” – це 22 Ватикани”: Подоляк дошкульно відповів росіянам на їхні заяви про нібито взяття Маріуполя

26/04/2022 15:42

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк лаконічно і дошкульно прокоментував заяви російських військових про буцімто “взяття” Маріуполя.

Відповідний допис він розмістив у вівторок, 26 квітня, у твітері.

“Після 2 місяців боїв у РФ кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: «окрім Азовсталі». Тільки ось у чому справа, хлопці: “Азовсталь” – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі”, – написав він.

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