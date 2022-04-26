“Азовсталь” – це 22 Ватикани”: Подоляк дошкульно відповів росіянам на їхні заяви про нібито взяття Маріуполя

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк лаконічно і дошкульно прокоментував заяви російських військових про буцімто “взяття” Маріуполя.

Відповідний допис він розмістив у вівторок, 26 квітня, у твітері.

“Після 2 місяців боїв у РФ кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: «окрім Азовсталі». Тільки ось у чому справа, хлопці: “Азовсталь” – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі”, – написав він.

Після 2 місяців боїв у Рф кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: «окрім Азовсталі». Тільки ось у чому справа, хлопці: «Азовсталь» – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні 🇺🇦 захисники. Зі сталі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Читайте також:

Росіяни атакували “Азовсталь” надпотужними антибункерними бомбами, – радник мера

Минулої ночі росіяни завдали 35 авіаударів по “Азовсталі”, постраждали цивільні