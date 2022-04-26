Минулої ночі росіяни завдали 35 авіаударів по “Азовсталі”, постраждали цивільні

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Лише протягом минулої доби росіяни завдали 35 авіаударів по “Азовсталі”, є постраждалі серед цивільних людей.

Про це у вівторок, 26 квітня, повідомили в пресслужбі полку “Азов”.

“Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше – від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку «Азов» надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів”, – йдеться в повідомленні.

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