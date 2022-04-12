“Примирити ґвалтівника і його жертву”: у Ватикані вирішили об’єднати українку й росіянку під час Хресної дороги в Римі

Під час Хресної дороги в Римі. Ілюстративне фото

Повідомлення Ватикану про те, що під час однієї з частин традиційної Хресної дороги в Римі у Страсну п’ятницю, яка для Римо-католицької церкви цього року припадає на 15 квітня, хрест символічно триматимуть українка і росіянка, спричинило обурення серед українських католиків.

Про намір об’єднати представниць українського та російського народів, що, вочевидь, має символізувати прагнення їх “помирити”, повідомило “Радіо Ватикану”.

“Під час ХІІІ стації, присвяченої у цій версії роздумам про смерть Ісуса на хресті, хрест триматимуть сім’ї українки та росіянки, що разом працюють у госпісі”, – зазначається в офіційному повідомленні Ватикану.

“Ця новина шокувала нас всіх. Цьому немає ні здорового пояснення, ні тим більше виправдання“, – наголосила парафіянка РКЦ, спеціалістка з комунікацій Олена Кулигіна.

Вона також навела слова двох жінок, які триматимуть хрест.

“Це дві братські країни, і я вірю, що в найближчому майбутньому дружба і любов між цими двома народами будуть продемонстровані ще не раз. Я вірю, що найближчим часом, як і ми з Іриною, Росія та Україна теж навчиться жити в мирі, підтримувати один одного. Жити однією сім’єю. Світу потрібні не війни, а мир”, – каже росіянка Альбіна.

“Ми сподіваємося, що мир може повернутися і, перш за все, мир між нашими народами. Цього конфлікт не хотів народ. Ми брати. Ми два близьких народи, у яких багато спільного. Те, що ми бачимо, — це величезне насильство. У нас багато спільного: сім’я, дружба. Багато відносин, які об’єднують наші народи. Ця війна руйнує те, що наші народи побудували. Я не думаю, що ця війна зруйнує всі стосунки. Між нами занадто міцні узи”, – заявила українка Ірина, яка близько 20 років живе в Італії.

На думку Олени Кулигіної, українські католики мають звернутися до своїх єпископів з проханням їх захистити.

“І ми чекаємо на їхнє (єпископів – “Н”) слово до нас, українців, і слово до тих “геніїв” дипломатії та комунікації, які таке придумали”, – зазначає католичка Олена.

У соцмережах християни різних конфесій, коментуючи цю ідею Ватикану, дивуються позиції Папи Римського Франциска, який уже не вперше під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагається “примирити” українців та росіян.

“Ця ідея жахлива… Але найбільший страх у мене викликає відірваність святого престолу від реальності.

Робити спробу примирити ґвалтівника і його жертву

в процесі зґвалтування – це понад моє розуміння”.

В моєму уявленні обов’язок християнина в тому, щоб поборювати зло, а не старатися його примирити з добром”, – зауважив телеведучий Вадим Карп’як.

“Ісус не ходив домовлятися до Пилата про перемир’я… Не дзвонив до Пилата, не їздив до його резиденції, не висилав своїх посланників на перемовини, не проводив телемости, не намагався замилити йому очі, щоби врятувати своє життя. Він вибрав правду, бо був Правдою”, – наголосив священник-єзуїт В’ячеслав Окунь.

“Українець — це не просто паспорт чи формальне місце народження. Це ДНК людей, які б’ються за свободу, проливають свою кров за свободу і сьогодні кожного дня помирають в боротьбі зі злом, ім’я якому – Росія.

Ірині і Альбіні, які за сценарієм мають імітувати одвічні мир, дружбу і жвачку, я б сказала лише одне: “Нікогда! Ми нє будем. Братьямі”, – додає католичка Кулигіна.

Довідка

Хресна дорога (лат. Via della Croce, також називається лат. Via Dolorosa) – дорога, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу.

У Католицькій церкві вона символізується в вигляді 14 стацій того трагічного ходу.

Урочисто проводиться в Римі у Страсну п’ятницю і супроводжується покаяльними молитвами, піснями та проханнями.

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