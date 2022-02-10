Папа Римський назвав війну в Україні “божевіллям” і закликав до продовження “нормандського формату”

Папа Римський Франциск заявив, що повномасштабна війна в Україні буде “божевіллям”. Глава Католицької церкви закликав до діалогу як способу подолання напруженості та загрози ескалації між Україною та Росією.
Після катехизації під час загальних аудієнцій у середу, 9 лютого, Папа Франциск закликав до миру в Україні, повідомляють Vatican News.
Папа Франциск подякував усім, хто 26 січня долучився до молитви за мир в Україні.
“Ми продовжуємо благати Бога миру, щоб напруженість і загрози війни були подолані шляхом серйозного діалогу, і щоб переговори в Нормандському форматі також могли сприяти цьому. Не забуваймо: війна – це божевілля”, – сказав понтифік.
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