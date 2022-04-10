Папа Римський закликав до Великоднього перемир’я в Україні

Папа Римський Франциск закликав владу Росії й України укласти пасхальне перемир’я, що призведе до переговорів про міцний мир.
Про це він заявив під час богослужіння у Вербну неділю, 10 квітня, у Ватикані, передає Sky News.
“Покладіть зброю!.. Нехай почнеться пасхальне перемир’я. Але не для переозброєння та відновлення бою, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів”, – закликав понтифік наприкінці богослужіння для десятків тисяч людей на площі перед собором Святого Петра.
Читайте також:
Папа Римський розгорнув привезений із Бучі прапор України
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!