Папа Римський закликав до Великоднього перемир’я в Україні

Папа Римський Франциск закликав владу Росії й України укласти пасхальне перемир’я, що призведе до переговорів про міцний мир.

Про це він заявив під час богослужіння у Вербну неділю, 10 квітня, у Ватикані, передає Sky News.

“Покладіть зброю!.. Нехай почнеться пасхальне перемир’я. Але не для переозброєння та відновлення бою, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів”, – закликав понтифік наприкінці богослужіння для десятків тисяч людей на площі перед собором Святого Петра.

Читайте також:

Папа Римський розгорнув привезений із Бучі прапор України