Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ, але патріарх РПЦ Кирило під них не потрапить

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.
Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у четвер, 2 червня.
“6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС – без персональних санкцій проти патріарха Кирила”, – написав Джозвяк.
За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю.
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