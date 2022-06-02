Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ, але патріарх РПЦ Кирило під них не потрапить

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Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.

Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у четвер, 2 червня.

“6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС – без персональних санкцій проти патріарха Кирила”, – написав Джозвяк.

За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю.

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