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Кошти “Крюківського вагонобудівного” виводили на рахунки компаній РФ, – прокуратура

31/05/2022 15:31

Правоохоронці викрили схему виведення коштів “Крюківського вагонобудівного заводу” на рахунки російських підприємств.

Про це в вівторок, 31 травня, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

У під час досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, заводом систематично здійснювалися закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з Російської Федерації за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ.

За клопотанням прокуратури корпоративні права “Крюківського вагонобудівного заводу” арештовано та вирішується питання передачі їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Кримінальне провадження порушене за статтями заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України.

25% акцій підприємства належить росіянину Станіславу Гамзалову, 37% – українцю Володимиру Приходьку.

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Україна

Кошти “Крюківського вагонобудівного” виводили на рахунки компаній РФ, – прокуратура

Правоохоронці викрили схему виведення коштів “Крюківського вагонобудівного заводу” на рахунки російських підприємств. Про це в вівторок, 31 травня, інформує пресслужба Київської міської прокуратури. У під час досудового розслідування встановлено, що...

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