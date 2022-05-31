Київ будує укріплення на випадок нового ворожого штурму. ВІДЕО

Перший рубіж оборони столиці облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.

Про це у вівторок, 30 травня, інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації.

“Хочемо показати вам, як укріплюється наша столиця.

Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника.

До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим”, – йдеться в повідомленні.

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