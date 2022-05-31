Анексія Маріуполя росіянами перейшла в активну стадію, – радник мера

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У Маріуполі окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російських паспортів.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

“Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт у Новоазовськ в так звану міграційну службу так званої “ДНР”.

Враховуючи стан сполучення з Донецьком це трохи проблематично. Поки.

Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну”, – написав він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів мешканцям Запорізької та Херсонської областей.

Таке рішення очільника Кремля фактично означає примусову паспортизацію жителів українських окупованих територій.

24 квітня 2019 року Путін підписав аналогічний указ для мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей України. Після цього Росія почала проводити примусову паспортизацію мешканців ОРДЛО.

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