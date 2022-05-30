Home / Війна / Путін спростив надання громадянства РФ українським дітям-сиротам

Путін спростив надання громадянства РФ українським дітям-сиротам

30/05/2022 18:45

У Російській Федерації внесли зміни в порядок надання громадянства дітям-сиротам із України.

Як передає “Новинарня“, відповідний указ президент РФ Володимир Путін опублікований на офіційному порталі правої інформації РФ у понеділок, 30 травня.

Згідно з документом, діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також недієздатні особи, які є громадянами України (зокрема із ОРДЛО), у спрощеному порядку можуть отримати громадянство Російської Федерації.

 

“Тепер Путін офіційно благословив спрощене надання громадянства Росії дітям Маріуполя. Кіднепінг на офіційному рівні – прекрасне доповнення до образу сучасної Росії”, – прокоментував таку ініціативу глави Кремля радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:
У Маріуполі росіяни “навчатимуть” дітей влітку, щоб русифікувати. Українські книги знищують, – радник мера

Унікальних переглядів: 3
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

США не передаватимуть Україні ракети, що спроможні вдарити по Росії, – Байден

Влада Сполучених Штатів Америки не має наміру постачати Україні ракетні системи, які Київ міг би використати для ударів по Російській Федерації. Про це в понеділок, 30 травня, заявив президент...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse