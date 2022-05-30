Путін спростив надання громадянства РФ українським дітям-сиротам

У Російській Федерації внесли зміни в порядок надання громадянства дітям-сиротам із України.

Як передає “Новинарня“, відповідний указ президент РФ Володимир Путін опублікований на офіційному порталі правої інформації РФ у понеділок, 30 травня.

Згідно з документом, діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також недієздатні особи, які є громадянами України (зокрема із ОРДЛО), у спрощеному порядку можуть отримати громадянство Російської Федерації.

“Тепер Путін офіційно благословив спрощене надання громадянства Росії дітям Маріуполя. Кіднепінг на офіційному рівні – прекрасне доповнення до образу сучасної Росії”, – прокоментував таку ініціативу глави Кремля радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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