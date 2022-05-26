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Окупанти намагаються відновити наступ на Слов’янськ, – зведення Генштабу

26/05/2022 08:43

На Слобожанському напрямку російські загарбники продовжують систематичні обстріли по районах зосередження українських захисників. Рашисти намагаються відновити наступ на Слов’янськ.

Про це вранці в четвер, 26 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ.

Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок”, – йдеться в повідомленні.

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