Окупанти намагаються відновити наступ на Слов’янськ, – зведення Генштабу

ЄС, США і Британія створили групу АСА для координації розслідування воєнних злочинів Росії

Європейський Союз, США та Велика Британія оголосили про створення групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності за злочини, скоєні Росією під час війни проти України. Про це йдеться...