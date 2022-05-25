Бійці 79 одшбр спалили кілька ворожих ББМ разом із екіпажем. ФОТО

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили декілька одиниць бойових броньованих машин окупантів, екіпаж згорів разом із технікою.
Про це в середу, 25 травня, інформує пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
“Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт”, – йдеться в повідомленні.
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