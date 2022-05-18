Українські артилеристи спалили ворожу автоматизовану станцію перешкод “Житель”. ВІДЕО

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж “Житель”.
Про це в середу, 18 травня, інформує служба зв’язків з громадськістю Командування ДШВ ЗСУ.
Зазначається, що російський комплекс Р-330Ж “Житель” призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.
Він був успішно знищений захисниками України.
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