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Врятував 45 побратимів: у Луцькому районі поховали молодого офіцера-артилериста Тараса Свистака

21/05/2022 22:45

У селі Садів Луцького району на Волині попрощалися із 25-річним офіцером 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Тарасом Свистаком.

Він загинув 16 травня під час артилерійського обстрілу на Сході України.

Герой ціною власного життя вивіз з-під обстрілів щонайменше 45 побратимів. За їхніми словами, Тарас перед загибеллю двічі їздив під обстріли за хлопцями, хоча вже сам мав поранення – права рука не функціонувала.

Тарас Свистак 2014 року закінчив Княгининівський ліцей в околицях Луцька, після чого вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Здобув фах на факультеті ракетних військ і артилерії. Отримавши офіцерські погони, відбув у зону проведення ООС. Нещодавно молодий воїн отримав звання капітана, однак відсвяткувати це із близькими не встиг.

На сторінці НАСВ у Facebook зазначено: “В боях з підступним ворогом Тарас Свистак завжди був непохитним, мужнім та хоробрим. Неодноразово заохочувався командуванням 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за якісне виконання бойових завдань… Тарас був прекрасною людиною та відмінним артилеристом! Не пробачимо ворогові та помстимося!”

В останню путь офіцера проводжали всім селом Садів Торчинської громади. Сільський голова Юрій Кревський на похороні зазначив, що на честь Тараса Свистака хочуть назвати одну із вулиць. Завуч сільської школи Віктор Ящук повідомив, що їхня організація “Козацька республіка” матиме назву “імені Тараса Свистака”.

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У героя залишилися дружина Андріана й маленький син.

Номер картки для допомоги родині Тараса Свистака – 5168 7554 3298 9289.

автор: Наталія Тарковська

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