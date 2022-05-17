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Вибухи у Львові – робота ППО, в області обстріляли Яворівський полігон, – голова ОВА

17/05/2022 02:28

У Львові близько першої години ночі вівторка, 17 травня, пролунала низка вибухів.

Мешканці міста нарахували близько восьми вибухів і бачили спалахи в небі.

Як зазначив міський голова Андрій Садовий через годину, підтвердженої інформації про влучання ракет по місту немає. Точнішу інформацію він пообіцяв надати вранці.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що спрацювала протиповітряна оборона.

По завершенні повітряної тривоги Козицький написав також про черговий обстріл об’єкта військової інфраструктури на території Яворівського району, “майже на кордоні з Польщею”.

Очевидно, йдеться про Яворівський полігон, який попереднього разу був обстріляний 15 травня.

“Дякую ППО за роботу!” – додав голова ОВА.

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Україна

Вибухи у Львові – робота ППО, в області обстріляли Яворівський полігон, – голова ОВА

У Львові близько першої години ночі вівторка, 17 травня, пролунала низка вибухів. Мешканці міста нарахували близько восьми вибухів і бачили спалахи в небі. Як зазначив міський голова Андрій Садовий...

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