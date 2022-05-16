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Унаслідок ракетного обстрілу Одещини зруйновано дві бази відпочинку, поранено 6-річну дівчинку

16/05/2022 18:52
Білгород-Дністровська прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування ракетного обстрілу 16 травня об’єктів туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі, де зазнали руйнувань дві бази відпочинку, житлові будівлі, поранено 4 особи.

Про це повідомила пресслужба облпрокуратури в понеділок, 16 травня.

“Унаслідок чергового ракетного удару окупантів по Одещині (16 травня – Н.) важко поранено 6-річну дівчинку: розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вранці 16 травня збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали чергового удару по об’єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
За попередніми даними, зруйновані та пошкодженні будівлі двох баз відпочинку та суттєвих руйнувань зазнали понад 15 приватних будинків поруч з місцем події.

Унаслідок ракетної атаки четверо мирних мешканців отримали множинні поранення, зокрема, 6-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні з тяжкими пораненнями, загиблих немає.

В облпрокуратурі наголосили, що будь-які військові об’єкти на цій курортній території відсутні.

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