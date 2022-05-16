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Ракетний удар по Одещині: росіяни атакували міст, пошкодили базу відпочинку, є поранені

16/05/2022 10:34

Російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області – атакували міст через Дністровський лиман, пошкоджено базу відпочинку, постраждали двоє дорослих і дитина.

Про це вранці в понеділок, 16 травня, повідомила “Українська правда” з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Білгород-Дністровському районі люди повідомляли, що бачать дим.

Влада Одеси з посиланням на Оперативне командування “Південь” поінформувала, що внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації РФ уражено об’єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.

“Ворог продовжує атакувати пошкоджений і неробочий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо: постраждалі двоє дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється”, – повідомляє пресслужба міськради.

Нагадаємо, російські війська вже кілька разів вражали міст через Дністровський лиман поруч із селищем Затока.

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