На берег Одещини вимило російські міни. ВІДЕО

На узбережжя Одеської області вимило дві російські морські якірні міни, їх уже знешкодили.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради пізно ввечері в неділю, 15 травня.

“На Одещині дві морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучено і знешкоджено”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

На повне розмінування України треба від 5 до 10 років, – ДСНС