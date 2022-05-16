На берег Одещини вимило російські міни. ВІДЕО

На узбережжя Одеської області вимило дві російські морські якірні міни, їх уже знешкодили.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради пізно ввечері в неділю, 15 травня.
“На Одещині дві морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучено і знешкоджено”, – йдеться в повідомленні.
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