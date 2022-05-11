На повне розмінування України треба від 5 до 10 років, – ДСНС

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Державна служба з надзвичайних ситуацій щодня вилучає в середньому від 2 до 5 тис. вибухонебезпечних предметів. Обсяги розмінування наших територій зросли майже у 10 разів. Всього з початку війни обстежено близько 20 тис. гектарів територій. Вилучено та знешкоджено понад 103 тис. мін та боєприпасів, з яких майже 2 тис. – це авіаційні бомби різного калібру.

Про це на брифінгу в середу, 11 травня, повідомив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

“Одним з негативних наслідків вторгнення на нашу територію окупаційних російських збройних сил стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами. У тому числі такими, що заборонені міжнародними конвенціями. Ворог застосовує дистанційні системи мінування. Цинічно встановлює некеровані міни та мінні загородження на територіях населених пунктів, залишає за собою велику кількість вибухових пристроїв, які несуть смертельну небезпеку та загрозу мирному населенню. Вказані міни та боєприпаси виявлялися на території Київської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей”, – цитує Бондара “Лівий берег”.

За словами Олега Бондара, наразі загальні кількість виявлених та знешкоджених різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить лише 10%. Тому задля безпеки цивільного населення ДСНС активізувала роботу та навчання населення у разі виявлення таких небезпечних предметів.

Виходячи з міжнародного досвіду, розмінування може тривати від 5 до 10 років. Після звільнення від окупантів українських міст та сіл здійснюється низка заходів. У першу чергу – обстеження автомобільних доріг та транспортних сполучень. По-друге, мова про забезпечення безпеки роботи аварійно-відновлювальних бригад на лініях електромереж, газогонах та водопроводах.

“На сьогодні виконання цих заходів дозволило розпочати поетапне обстеження та розмінування сільгосп угідь. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб агропідприємства могли проводити посівну кампанію. На цей час основні зусилля також зосереджені на обстеженні Київської, Чернігівської та Сумської областей. Та ліквідації наслідків постійних обстрілів Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей”, – сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС.

За його словами, щодня піротехніки вилучаються в середньому від 2 до 5 тис. вибухонебезпечних предметів.

“У порівнянні з періодом до широкомасштабного вторгнення обсяги розмінування наших територій зросли майже у 10 разів”, – зазначив Олег Бондар.

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