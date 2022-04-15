Уряд створює Міжнародний центр розмінування та відновлює критичну інфраструктуру

Уряд почав відновлення звільнених від окупантів територій із розмінування та критичної інфраструктури.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вечірньому зверненні в п’ятницю, 15 квітня.

“Уряд почав реалізацію плану відновлення України. Насамперед це стосується нещодавно звільнених від російського окупанта територій.

Перший ключовий пункт – це безпека. Тому пріоритетне завдання – це розмінування територій, де були бойові дії. Російська армія залишила по собі тисячі мін, снарядів та бомб. Наші герої-піротехніки знешкодили з них уже понад 80 тисяч. Щодня по 4-5 тисяч небезпечних предметів нейтралізуються. Але, на жаль, ще місяцями, роками будемо знаходити та знешкоджувати на нашій землі такі залишки “русского міра”.

Тому Кабінет Міністрів уже зараз почав роботу над створенням Міжнародного центру розмінування. Про це ми говорили із заступником генерального секретаря ООН, з лідерами європейських країн та з усіма нашими партнерами, які разом із нами відвідували Бучу й Бородянку”, – сказав прем’єр.

За словами Шмигаля, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Міністерством внутрішніх справ та іншими міністерствами мають розробити багаторічну Державну протимінну стратегію.

“Така стратегія має включати не лише поетапний пошук і знешкодження вибухонебезпечних предметів, але також має охопити інші сфери – від навчань у школах до комунікаційних кампаній, які розповідатимуть, як виглядають ці предмети”, – зазначив глава уряду.

“Той жах, який ми побачили в Ірпені, Бучі, Бородянці, десятках інших сіл та міст, неможливо описати. Наші сапери знаходять заміновані дитячі іграшки, пральні машини, мішки з картоплею, дитячі майданчики. У лісах розставлені сотні розтяжок, а в полях закопані тисячі мін. Дії російських військ на території України – це чисте зло, яке має бути покараним і ніколи не може бути пробаченим”, – заявив Шмигаль.

Він розповів, що на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок.

Міністерству внутрішніх справ доручено збільшити чисельність саперів та рятувальників, аби пришвидшити роботу з розмінування тисяч квадратних кілометрів території.

Другий етап плану відновлення України, який відбувається паралельно з першим, – це відбудова критичної інфраструктури, сказав глава уряду.

“Укренерго” відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Роботи повністю завершать на початку травня. Постачання газу відновили для майже 30 тисяч домогосподарств. На 90% розчищена траса Київ-Чоп і рух по ній повністю відновиться найближчим часом. Продовжується розчищення дороги Київ-Чернігів. Будуються тимчасові переправи на місцях зруйнованих мостів – до Ірпеня, Бучі, Чернігова.

Міністерство розвитку громад та територій розпочало формування й реалізацію стратегії щодо знесення будівель, які не придатні до проживання, тобто які перебувають в аварійному стані. Після їх знесення можна буде якнайшвидше приступити до будівництва нового житла”, – розповів прем’єр.

За його словами, водночас держава продовжує забезпечувати людей на прифронтових і деокупованих територіях допомогою у вигляді їжі, медикаментів та інших товарів першої необхідності.

“Держава вже закупила продуктових наборів для безкоштовної роздачі на 5 млрд грн і залучила до процесу більше 700 вітчизняних підприємств”, – зазначив Шмигаль.

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