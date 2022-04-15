Кабмін спільно з ООН запускає дві програми виплат допомоги внутрішнім переселенцям

Біженці від війни у Хмельницькому. Фото: ДСНС

Уряд України спільно з ООН запускає дві донорські програми виплат допомоги для внутрішніх переселенців.

Рішення про це було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні ввечері в п’ятницю, 15 квітня.

Згідно з ухваленими рішеннями, визначено, що виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, які після запровадження воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій відбуваються бойові дії, здійснюються щомісячно протягом трьох місяців розміром 2 220 грн на кожного члена сім’ї на місяць на банківський рахунок переселенця.

Для отримання допомоги Міністерство соціальної політики формує та передає Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців перелік внутрішніх переселенців, що належать до вразливих категорій, відомості про яких внесено до Єдиної інформаційної бази переміщених осіб.

Крім того, діятиме окрема програма для пенсіонерів із числа переселенців, яким також виплачуватиметься по 2 200 грн/міс.

За словами прем’єра, ці програми від донорів охоплять близько 700 тисяч осіб.

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