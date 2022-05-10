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Росіяни четвертий раз обстріляли міст через Дністровський лиман

10/05/2022 18:19
У вівторок, 10 травня, загарбники вчетверте вдарили ракетою по мосту через Дністровський лиман.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”, яке цитує в телеграмі Одеська міськрада.

“По Одещині знову вдарила крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман”, – інформує ОК “Південь”.

Як писала “Новинарня“, 26 квітня росіяни вдарили по Одеській області, міст через Дністровський лиман закрили через пошкодження.
Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса “Південна Пальміра” відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається по мосту через Дністровський лиман, який обстрілювали ракетами росіяни.

2 травня Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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