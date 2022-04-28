Через міст у Затоці, який атакували росіяни, відновили рух

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Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса “Південна Пальміра” відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається по мосту через Дністровський лиман, який обстрілювали ракетами росіяни.

Про це заявив у четвер, 28 квітня, повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, якого цитує місцеве видання “Измаил Сити“.

Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса через пошкодження на мосту в районі Затоки тимчасово не курсував. Але з 28 квітня він знову перевозить пасажирів. Цю інформацію підтвердили в Одеській залізниці.

“Потяг “Південна Пальміра” сьогодні йде за раніше, ніж за попереднім розкладом: відправлення з Одеси буде о 23:28, відповідно завтра відправка до Одеси з Ізмаїлу о 7:00″, – йдеться в повідомленні.

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