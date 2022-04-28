Через міст у Затоці, який атакували росіяни, відновили рух

Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса “Південна Пальміра” відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається по мосту через Дністровський лиман, який обстрілювали ракетами росіяни.
Про це заявив у четвер, 28 квітня, повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, якого цитує місцеве видання “Измаил Сити“.
Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса через пошкодження на мосту в районі Затоки тимчасово не курсував. Але з 28 квітня він знову перевозить пасажирів. Цю інформацію підтвердили в Одеській залізниці.
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