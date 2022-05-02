Росія знову вдарила по мосту через Дністровський лиман на Одещині

Сьогодні Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у понеділок, 2 травня.
“Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман”, – написав він.
Інформація уточнюється.
Як писала “Новинарня“, 26 квітня росіяни вдарили по Одеській області, міст через Дністровський лиман закрили через пошкодження.
Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса “Південна Пальміра” відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається по мосту через Дністровський лиман, який обстрілювали ракетами росіяни.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 68 – 02.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!