Росія знову вдарила по мосту через Дністровський лиман на Одещині

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Сьогодні Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у понеділок, 2 травня.

“Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман”, – написав він.

Інформація уточнюється.

Як писала “Новинарня“, 26 квітня росіяни вдарили по Одеській області, міст через Дністровський лиман закрили через пошкодження.

Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса “Південна Пальміра” відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається по мосту через Дністровський лиман, який обстрілювали ракетами росіяни.

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