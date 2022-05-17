Росіяни шостий раз обстріляли міст через Дністровський лиман, зараз його відновлення неможливе

Російські військові цієї ночі вкотре обстріляли міст через Дністровський лиман. Двома крилатими ракетами окупанти поцілили у вже й так зруйнований об’єкт.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь” у вівторок, 17 травня.
За даними військових, міст вже понад два тижні як не працює.
“Міст пошкоджений настільки, що ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу і витрат. Але наразі їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту”, — додали в ОК “Південь”.
Як писала “Новинарня“, 26 квітня росіяни вдарили по Одеській області, міст через Дністровський лиман закрили через пошкодження.
Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса “Південна Пальміра” відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається по мосту через Дністровський лиман, який обстрілювали ракетами росіяни.
2 травня Росія завдала нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.
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