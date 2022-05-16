Єврокомісія готує висновок для Європейської ради за заявкою України до ЄС

Євросоюз отримав усі відповіді України на запитання Унії, наразі Європейська Комісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України до Союзу.

Про це в понеділок, 16 травня, повідомив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.

“Зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС підтримує Україну, щоб пом’якшити наслідки війни Росії проти України. Отримано всі відповіді на запитання ЄС. Наразі Комісія готує висновок для Ради щодо заявки України в ЄС”, – написав він у твіттері.

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