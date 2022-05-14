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Держави G7 пообіцяли посилювати ізоляцію Росії й постачати Україні зброю, “скільки буде потрібно”

14/05/2022 17:23

Міністри закордонних справ країн “Великої сімки” пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною.

Про це йдеться у спільній заяві очільників МЗС держав G7, з посиланням на Reuters пише “Європейська правда“.

Після зустрічі на німецькому курорті Вайссенхаус на Балтійському морі топ-дипломати з Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Європейського Союзу пообіцяли продовжувати військову та оборонну допомогу Україні “стільки, скільки буде потрібно”.

Вони також пообіцяли боротися з російською дезінформацією, спрямованою на те, щоб звинуватити Захід у проблемах постачання продовольства по всьому світу через економічні санкції проти Москви, і закликали Китай не допомагати державі-агресору та не виправдовувати війну Росії.

Міністри вважають, що ключем до посилення тиску на РФ є заборона або поетапна відмова від закупівлі російської нафти державами-членами ЄС.

Як очікується, наступного тижня вони досягнуть угоди з цього питання, навіть якщо Угорщина й надалі виступатиме проти.

“Ми будемо прискорювати наші зусилля, щоб зменшити та припинити залежність від російських поставок енергоносіїв якомога швидше, спираючись на зобов’язання G7 щодо поступового припинення або заборони імпорту російського вугілля і нафти”, – йдеться у заяві.

“Ми ніколи не визнаємо кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будемо підтримувати нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим“, – запевнили глави дипломатії держав G7.

Як повідомляє AFP, міністри також розкритикували Білорусь за її позицію щодо війни.

“Ми… закликаємо Білорусь припинити полегшувати агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань”, – йдеться в заяві.

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