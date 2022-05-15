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Кількість людей на в’їзд в Україну п’ятий день перевищує потік на виїзд

15/05/2022 15:49

Потік людей на в’їзд в Україну через її західний кордон після 9 травня п’ятий день поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив 31 тисячу осіб – це рекордні показники з початку війни.

Про це 15 травня повідомляє Державна прикордонна служба України.

За добу 14 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тисячі осіб і понад 20 тисяч транспортних засобів.

При цьому вибули з України понад 37 тисяч осіб.

Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

“Протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За минулу добу прибули майже 46 тисяч осіб, з них понад 42 тисячі – українці”, – констатують у ДПСУ.

За минулу добу число оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами знизилося до 259 з 279 напередодні, тоді як кількість транспортних засобів, які перетнули кордон, навпаки збільшилася з 18 тисяч до понад 20 тисяч.

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Україна

Кількість людей на в’їзд в Україну п’ятий день перевищує потік на виїзд

Потік людей на в’їзд в Україну через її західний кордон після 9 травня п’ятий день поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив...

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