Кількість людей на в’їзд в Україну п’ятий день перевищує потік на виїзд

Потік людей на в’їзд в Україну через її західний кордон після 9 травня п’ятий день поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив 31 тисячу осіб – це рекордні показники з початку війни.
Про це 15 травня повідомляє Державна прикордонна служба України.
За добу 14 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тисячі осіб і понад 20 тисяч транспортних засобів.
При цьому вибули з України понад 37 тисяч осіб.
Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
За минулу добу число оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами знизилося до 259 з 279 напередодні, тоді як кількість транспортних засобів, які перетнули кордон, навпаки збільшилася з 18 тисяч до понад 20 тисяч.
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