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На Ізюмському напрямку ворог зазнав невдачі: Генштаб назвав найбільш героїчні бригади ЗСУ

11/05/2022 20:38

Після спроби масованого наступу на Ізюмському напрямку, на півдні Харківської області, ворог перейшов до оборони і веде стримувальні дії.

Про це на спеціальному брифінгу представників Сил оборони України 11 травня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

“На цей час найінтенсивніші бойові дії відбуваються на Лиманському напрямку. В районі Харкова противник після невдалої спроби здійснити оточення міста перейшов до оборони. Зазнавши невдачі на Ізюмському напрямку, ворог перейшов до оборони і наразі веде стримуючі дії, а також перекидає свої сили на Луганський напрямок”, – сказав представник ГШ.

Він додав, що зі складу ЗС України в запеклих боях на цих напрямках героїчно себе проявили особовий склад 36-ї окремої бригади морської піхоти, 24-ї, 93-ї, 92-ї бригад Сухопутних військ, 79-ї, 80-ї, 95-ї Десантно-штурмових військ, а також інших військових частин Збройних Сил України за підтримки бригад територіальної оборони ЗСУ.

“На даний час не припиняється вогневий вплив по позиціях наших військ із застосуванням противником авіації, мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Насамперед це стосується Сєвєродонецького, Попаснянського та Курахівського напрямків”, – розповів також Громов.

За його словами, противник, використовуючи тактику так званого повзучого наступу на сході України за підтримки артилерії та авіації намагається оточити та розгромити угруповання Об’єднаних сил на Донбасі.

“Поряд із цим ми маємо успіх на Харківському напрямку, де поступово відтісняємо противника та звільняємо наші населені пункти”, – наголосив бригадний генерал.

Як відомо, наприкінці квітня – в першій декаді травня саме Ізюмський напрямок був найгарячішою ділянкою фронту. Росіяни зосередили там більше 20 БТГр і намагалися проводити масований наступ з метою оточення угруповання Об’єднаних сил через Барвінкове на Слов’янськ. Сили оборони України зазнавали там значних втрат.

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