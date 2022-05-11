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З початку війни російські сили вторгнення втратили 20% людей і 60% техніки, – ГШ

11/05/2022 20:15

Втрати російських військ з початку війни проти України становлять близько 20% особового складу угруповання, зібраного для наступу.

Про це на спеціальному брифінгу представників Сил оборони України 11 травня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

“Втрати ворога на даний час, з початку так званої “спеціальної операції”, вже становлять близько 20 відсотків особового складу [зібраного угруповання для вторгнення]. Та до 60 відсотків основних видів озброєння і військової техніки“, – сказав Громов.

“Нами завчасно було проведено кризове планування застосування ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони. Крім того, були проведені заходи з поповнення військ запасами ракет, боєприпасів, матеріально-технічних засобів, військового майна. Проведено додаткове розгортання під виглядом навчань на загрозливих напрямках нових угруповань військ, залучення відповідних сил і засобів ЗС України та інших складових Сил оборони до оборони Києва, створення відповідної системи управління. Здійснено перегрупування сил і засобів протиповітряної авіації, а також проведено завчасне, за добу до початку збройної агресії, перебазування нашої авіації на польові аеродроми”, – зазначив бригадний генерал.

За словами Громова, завдяки проведеним заходам і мобілізації всього українського народу, Сили оборони зірвали плани противника щодо блискавичного блокування Києва, захоплення Харкова, Миколаєва, Одеси, Чернігова, Сум, змусили противника відмовитися від своїх агресивних планів та зосередити сили на одному з напрямків – Донецькому.

“Але навіть досягнення противником декларованої мети другого етапу так званої “спеціальної операції” – це окупація Донецької та Луганської областей в їхніх адміністративних кордонах – найбільш імовірно, не задовольнить амбіції РФ, а лише створить умови для розширення агресії”, – зазначив бригадний генерал.

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