Дівчинку Алісу з “Азовсталі”, яку окупанти розлучили з мамою, передали родичам

Чотирирічну дівчинку Алісу, яку російські війська розлучили з матір’ю, військовою лікаркою Вікторією Обідіною під час евакуації з заводу “Азовсталь”, передали рідним.

Про це в середу, 11 травня, повідомила керівниця Служби у справах дітей Запорізької області Антоніна Матвєєва, передає “Радіо Свобода”.

“Дівчинку наказом передано дідусеві. Була конференція з бабусею, рідною бабусею, яку вона впізнала. Бабуся перебуває у Польщі, тому відбулося відповідне спілкування.

Оформили документи, отримали дублікати свідоцтва про народження дівчинки. Аліса зараз вирушає з рідними, згідно наказу служби”, – сказала посадовиця.

Зазначається, що це 36-й випадок, коли малолітні діти до 14 років, самі, без батьків, прибували під час евакуації до Запоріжжя.

4-річна Аліса стала відома 17 квітня, коли відео з нею поширила пресслужба полку “Азов”. Вона – дочка жінки-медика, захисниці Маріуполя Вікторії Обідіної. Разом із матір’ю дівчинка перебувала в бункерах заводу “Азовсталь”, коли його атакувала російська авіація й артилерія. Аліса мріяла вибратися зі сховища й потрапити додому.

“Хіба наші діти заслуговують на те, що зараз з ними відбувається?!” – запитували тоді українські захисники Маріуполя.

Протягом березня-квітня в бункерах “Азовсталі” залишалося кілька сотень цивільних, переважно жінок і дітей. При цьому росіяни продовжували бомбардування підприємства, яке обороняє український гарнізон.

1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних, переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

Надалі противник уже проник на завод., тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів. Внаслідок бомбардувань деякі цивільні загинули під завалами.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних відбувся. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня. За словами урядовців, таким чином, фактично з “Азовсталі” визволили всіх цивільних.

Водночас слід враховувати, що українських громадян з “Азовсталі” не везуть одразу на Запоріжжя, а спершу поміщають у фільтраційний табір у Безіменному, де окупанти перевіряють їх на причетність до “націоналістів”.

Читайте також:

Папа Римський зустрівся з дружинами оборонців Маріуполя