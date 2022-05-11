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Папа Римський зустрівся з дружинами оборонців Маріуполя

11/05/2022 16:34

Дружини захисників Маріуполя, що перебувають на “Азовсталі”, звернулися до Папи Римського Франциска з проханням допомогти евакуювати українських військових у третю країну.

Про це в середу, 11 травня, повідомляє Reuters.

До Ватикану приїхали Катерина Прокопенко – дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка та Юлія Федосюк – дружина бійця з того ж полку Арсенія Федосюка.

Вони провели зустріч з Папою, яка тривала близько п’яти хвилин, наприкінці його загальної аудієнції на площі Святого Петра.

Дружини попросили Папу безпосередньо поспілкуватись з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб той відпустив їхніх чоловіків.

“Ми сподіваємося, що ця зустріч якраз дасть нам шанс врятувати їхнє життя. Наші солдати чекають на евакуацію до третьої країни, щоб скласти зброю у разі евакуації”, – сказала після зустрічі Федосюк.

“Російський полон для них не варіант”, – додала Прокопенко.

За словами жінок, востаннє вони розмовляли зі своїми чоловіками, бійцями полку “Азов”, 10 травня. Вони сказали, що розповіли Папі про поранених солдатів та їхні важкі травми, непоховані тіла та нестачу їжі, води та ліків на заводі.

Папа запевнив, що зробить усе можливе і молитиметься за них.

“Ми попросили його приїхати в Україну, поговорити з Путіним і сказати йому, щоб він відпустив їх”, – зазначила Федосюк.

Жінки назвали Швейцарію та Туреччину як можливих союзників для евакуації, але не повідомили подробиць.

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