Полк “Азов” прокоментував заяви пропагандистів про нібито “вихід до росіян під білим прапором”

Полк “Азов” пояснив, чому інформація про те, що “захисники Маріуполя вийшли до росіян із білим прапором”, яку активно поширюють пропагандистські соцмережі та ЗМІ, є маніпулятивною й не має жодного стосунку до здачі в полон.

Відповідну заяву оприлюднено в телеграм-каналі “Азову”.

“Із деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних білі прапори використовуються обома групами.

Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу “Азовсталь” обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте”, – наголошується в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, 1 травня під егідою ООН та за сприяння Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних – переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

Другий етап евакуації цивільних з “Азовсталі” почався 6 травня.

Читайте також:

“Азовсталь”: росіяни обстріляли авто з українськими військовими, які мали евакуювати цивільних

Заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар “Калина” з Маріуполя:

Ми стоятимемо до кінця