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Полк “Азов” прокоментував заяви пропагандистів про нібито “вихід до росіян під білим прапором”

07/05/2022 16:58

Полк “Азов” пояснив, чому інформація про те, що “захисники Маріуполя вийшли до росіян із білим прапором”, яку активно поширюють пропагандистські соцмережі та ЗМІ, є маніпулятивною й не має жодного стосунку до здачі в полон.

Відповідну заяву оприлюднено в телеграм-каналі “Азову”.

“Із деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних білі прапори використовуються обома групами.

Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу “Азовсталь” обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте”, – наголошується в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, 1 травня під егідою ООН та за сприяння Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних – переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).
3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

Другий етап евакуації цивільних з “Азовсталі” почався 6 травня.

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Заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар “Калина” з Маріуполя:
Ми стоятимемо до кінця

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