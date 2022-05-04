Розвідка пояснила, чому не треба боятися загрози з Придністров’я

Головне управління розвідки МО України заявило, що росіяни нагнітають ситуацію в Придністров’ї, щоб використати її як психологічну атаку проти України, шукають шляхи розпорошення сил української армії, тоді як “ПМР” не становить значної мілітарної загрози.
Про це йдеться в повідомленні ГУР МО України вдень 4 травня.
У Головному управління розвідки МОУ зазначають:
“Потенційно Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України”, – констатували в ГУР.
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25 квітня в Тирасполі – столиці невизнаної “Придністровської молдавської республіки” – заявили про гранатометний обстріл будівлі “МГБ ПМР”.
Надалі на території так званої “ПМР” сталося ще кілька інспірованих вибухів із метою звинуватити українську сторону.
Зокрема, 26 квітня сталися вибухи на радіотелецентрі в селищі Маяк Григоріопольського району. Із ладу виведено дві найпотужніші антени, які ретранслювали радіо РФ.
В Україні вважають ці події російськими провокаціями, що можуть мобілізувати придністровців на війну проти України та/або готують підґрунтя для наступу російської армії на одеському напрямку і для спроби пробити “сухопутний коридор” до Придністров’я.
У так званій “ПМР” (фактично – окупована Росією територія Молдови) залишається порівняно невеликий “миротворчий” контингент військ РФ, до якого входять зокрема власники кількох паспортів.
Як відомо, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани: російська армія має завдання “встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною”, після чого окупанти мають пробити коридор до невизнаної “ПМР”, де “відзначаються факти утисків російськомовного населення” Молдовою.
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