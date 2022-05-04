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Розвідка пояснила, чому не треба боятися загрози з Придністров’я

04/05/2022 14:51

Головне управління розвідки МО України заявило, що росіяни нагнітають ситуацію в Придністров’ї, щоб використати її як психологічну атаку проти України, шукають шляхи розпорошення сил української армії, тоді як “ПМР” не становить значної мілітарної загрози.

Про це йдеться в повідомленні ГУР МО України вдень 4 травня.

У Головному управління розвідки МОУ зазначають:

  • Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.
  • Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров’ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни.
  • За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у селі Ковбасна.
  • Більше половини усіх боєприпасів, що перебувають там на зберіганні, вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тонн є справними та можуть бути використані.
  • Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю або частково не боєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення.

“Потенційно Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України”, – констатували в ГУР.

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Контекст

25 квітня в Тирасполі – столиці невизнаної “Придністровської молдавської республіки” – заявили про гранатометний обстріл будівлі “МГБ ПМР”.

Надалі на території так званої “ПМР” сталося ще кілька інспірованих вибухів із метою звинуватити українську сторону.
Зокрема, 26 квітня сталися вибухи на радіотелецентрі в селищі Маяк Григоріопольського району.  Із ладу виведено дві найпотужніші антени, які ретранслювали радіо РФ.

В Україні вважають ці події російськими провокаціями, що можуть мобілізувати придністровців на війну проти України та/або готують підґрунтя для наступу російської армії на одеському напрямку і для спроби пробити “сухопутний коридор” до Придністров’я.

У так званій “ПМР” (фактично – окупована Росією територія Молдови) залишається порівняно невеликий “миротворчий” контингент військ РФ, до якого входять зокрема власники кількох паспортів.

Як відомо, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани: російська армія має завдання “встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною”, після чого окупанти мають пробити коридор до невизнаної “ПМР”, де “відзначаються факти утисків російськомовного населення” Молдовою.

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