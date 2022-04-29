Делегації Молдови і невизнаного Придністров’я зустрілися для переговорів

Делегації офіційного Кишинева та невизнаного Придністров’я на тлі провокацій зустрілися для перемовин у Варниці.

Про це ввечері в четвер, 28 квітня, повідомило видання Newsmaker.

Делегацію Молдови представляв віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян та радник президентки Дорін Речан, придністровську – його лідер Вадим Красносельський.

Зазначається, що це – перші перемовини такого рівня з початку президентської каденції Маї Санду, і рівень представництва молдовської делегації – безпрецедентний.

Контекст

Нагадаємо, 25 квітня в Тирасполі заявили про гранатометний обстріл будівлі “МГБ”. Надалі на території так званої “ПМР” сталося ще кілька інспірованих вибухів із метою звинуватити українську сторону.

26 квітня у “ПМР” сталися вибухи на радіотелецентрі в селищі Маяк Григоріопольського району. Із ладу виведено дві найпотужніші антени, які ретранслювали радіо РФ.

В Україні вважають ці події російськими провокаціями, що можуть мобілізувати придністровців на війну проти України та/або готують підґрунтя для наступу російської армії на одеському напрямку і для спроби пробити “сухопутний коридор” до Придністров’я.

У так званій “ПМР” (фактично – окупована Росією територія Молдови) залишається порівняно невеликий “миротворчий” контингент військ РФ, до якого входять зокрема власники кількох паспортів.

Як відомо, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани: російська армія має завдання “встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною”, після чого окупанти мають пробити коридор до невизнаної “ПМР”, де “відзначаються факти утисків російськомовного населення” Молдовою.

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