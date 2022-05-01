Мобілізація “ПМР” проти України: в Тирасполі вже видрукували газету зі зверненням до Путіна

Окупований Росією Придністровський регіон Молдови впритул наблизився до залучення у війну проти України.

Як повідомляє 1 травня Головне управління розвідки МОУ, в так званій “Придністровській молдавській республіці” видрукували великий екстрений наклад газети “Придністров’я”, датований 2 травня 2022 року.

Центральний матеріал газети – “Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна”.

У ньому висловлено прохання “залучити збройні сили ПМР в діях армії Російської Федерації”. Для цього на території самої РФ відкриваються “мобілізаційні пункти” для набору добровольців воювати в армії Придністров’я.

“Таким чином Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території “ПМР”, – зазначають в ГУР Міноборони України.

Також газета містить низку агітаційних матеріалів про “криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок”.

“Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на “Україну і колективний Захід”, – заявили в ГУР про “теракти з майбутнього”.

Зазначається, що тексти газети переповнені кремлівськими штампами: “Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає. Київ і його натовські куратори вже винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом”. Всі сподівання автори пов’язують із “протидією братської Росії”.

Іноземних громадян закликають вступати у збройні сили “ПМР”, зокрема, на території РФ. Мобілізаційні пункти розгортаються також в “ЛНР”, “ДНР”, Абхазії та Сирії.

“Такими діями керівництво РФ маже готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для “офіційної” окупації частини території незалежної Молдови”, – наголосили в ГУР.

Контекст

25 квітня в Тирасполі – столиці невизнаної “Придністровської молдавської республіки” – заявили про гранатометний обстріл будівлі “МГБ ПМР”.

Надалі на території так званої “ПМР” сталося ще кілька інспірованих вибухів із метою звинуватити українську сторону.

Зокрема, 26 квітня сталися вибухи на радіотелецентрі в селищі Маяк Григоріопольського району. Із ладу виведено дві найпотужніші антени, які ретранслювали радіо РФ.

В Україні вважають ці події російськими провокаціями, що можуть мобілізувати придністровців на війну проти України та/або готують підґрунтя для наступу російської армії на одеському напрямку і для спроби пробити “сухопутний коридор” до Придністров’я.

У так званій “ПМР” (фактично – окупована Росією територія Молдови) залишається порівняно невеликий “миротворчий” контингент військ РФ, до якого входять зокрема власники кількох паспортів.

Як відомо, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани: російська армія має завдання “встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною”, після чого окупанти мають пробити коридор до невизнаної “ПМР”, де “відзначаються факти утисків російськомовного населення” Молдовою.

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