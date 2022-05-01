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У Бєлгородській області РФ – нова пожежа, вибухи на арсеналі

01/05/2022 17:32

У сусідньому з Україною регіоні Росії – знову сильні вибухи й пожежі. Цього разу – в Бєлгородській області. Імовірно, підірвано військові склади в селищі Томаровка.

Про це вдень у неділю, 1 травня, пишуть користувачі соцмереж, це підтверджує губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

“На кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського та Білгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об’єктів міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Всі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки”, – повідомив Гладков у телеграмі після 16-ї години.

У соцмережах поширюють фото й відео з великими стовпами диму в районі Томаровки, що за 15 км на північний захід від Бєлгорода (і за 40 км від кордону України).

За словами користувачів, під час пожежі чути сильні вибухи – “можливо, вибухають боєприпаси”.

Пізніше голова області повідомив про одного постраждалого серед місцевих жителів.

На місці події працюють підрозділи МНС Росії.

Раніше цього дня над Бєлгородом бачили гелікоптери.

Як відомо, останнім часом у Росії почастішали випадки пожеж із вибухами на стратегічних об’єктах. Зокрема 21 квітня у Твері згоріла головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту ППО міністерства оборони РФ.
Також регулярно горять нафтобази й арсенали поруч із кордонами України. У Бєлгородській області пожежа на складі боєприпасів спалахувала 27 квітня, на нафтобазі – 1 квітня. Також там відбувалися ймовірні диверсії на залізничних коліях.
30 квітня сталася масштабна пожежа на Сахалінській тепловій електростанції.

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