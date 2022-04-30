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“Хлопки” з пожежами на енергетичних об’єктах Росії дісталися вже до Сахаліну. ВІДЕО

30/04/2022 10:45

На Далекому Сході РФ, на Сахалінській тепловій електростанції в селі Іллінське, сталася масштабна пожежа.

Про це вранці 30 квітня повідомляє російське урядове інформагентство “РИА Новости” з посиланням на повідомлення губернатора Сахалінської області Валерія Лімаренка.

Як повідомляють в мережі мешканці острова, спочатку вони почули “хлопок” – саме так називає вибухи російська пропаганда.

За даними місцевих ЗМІ, вибух стався близько 12:00. Згодом стало відомо, що спалахнув другий блок ДРЕС-2.

Наразі рятувальники борються з вогнем, який перекинувся із турбінного відділення на покрівлю.

На станцію приїхало вище керівництво.

У ГУ МНС Росії в Сахалінській області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. Технологічний процес зупинений.

У мережі з’явилися кадри пожежі. Судячи з них, вогонь охопив досить велику територію. Клуби чорного диму видно і зовні.

Як відомо, останнім часом у Росії почастішали випадки пожеж із вибухами на стратегічних об’єктах. Зокрема 21 квітня у Твері згоріла головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту ППО міністерства оборони РФ.
Також регулярно горять нафтобази і склади боєприпасів поруч із кордонами України.

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