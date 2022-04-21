Home / Світ / Росія / У Твері горить НДІ міноборони Росії, де розробляють ракети й ППО. ВІДЕО

У Твері горить НДІ міноборони Росії, де розробляють ракети й ППО. ВІДЕО

21/04/2022 12:31

доповнено

У російському місті Твер горить будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту міністерства оборони Російської Федерації.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, інформує тверська редакція “Комсомольської правди”.

Місцеві видання визначили місце загоряння як “НДІ протиповітряної оборони”, де виготовляють ракети.

Загоряння відбулося в одному із зачинених кабінетів на другому поверсі, вогонь дуже швидко перекинувся на третій та четвертий. Зараз спостерігають відкриту пожежу на всій площі будівлі.

На місці події працюють чимало рятувальників, людей із будинку евакуювали. Пожежі надали другий рівень складності.

Станом на 12:50 відомо про одного загиблого внаслідок пожежі, ще 20 осіб постраждали.

Цей науково-дослідний інститут, що по набережній Афанасія Нікітіна, 32, займається розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виготовляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

Відомо, що тверський 2-й центральний НДІ протиповітряної оборони роками отримував президентські гранти, зокрема брав участь у розробці “Іскандерів” – балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу “земля-земля”.

Читайте також:
У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 731
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Херсоні депутата міськради підозрюють в держзраді

Депутата Херсонської міської ради від партії “Нам тут жити” підозрюють у державній зраді на користь Росії. Під час війни він надавав ворогам дані про українських патріотів в області, розселяв...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse