У Твері горить НДІ міноборони Росії, де розробляють ракети й ППО. ВІДЕО

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У російському місті Твер горить будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту міністерства оборони Російської Федерації.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, інформує тверська редакція “Комсомольської правди”.

Місцеві видання визначили місце загоряння як “НДІ протиповітряної оборони”, де виготовляють ракети.

Загоряння відбулося в одному із зачинених кабінетів на другому поверсі, вогонь дуже швидко перекинувся на третій та четвертий. Зараз спостерігають відкриту пожежу на всій площі будівлі.

На місці події працюють чимало рятувальників, людей із будинку евакуювали. Пожежі надали другий рівень складності.

Станом на 12:50 відомо про одного загиблого внаслідок пожежі, ще 20 осіб постраждали.

Цей науково-дослідний інститут, що по набережній Афанасія Нікітіна, 32, займається розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виготовляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

Відомо, що тверський 2-й центральний НДІ протиповітряної оборони роками отримував президентські гранти, зокрема брав участь у розробці “Іскандерів” – балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу “земля-земля”.

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