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Старійшина ерзян закликав ООН звернути увагу на використання Москвою корінних народів у війні проти України

01/05/2022 07:32

Головний старійшина ерзянського народу Сиресь Боляєнь, обраний на цю посаду в Республіці Мордовія у 2019 році, виступив на 21-й сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів.
Він публічно звинуватив Москву в перетворенні національних республік та місць компактного проживання корінних народів РФ на соціально відсталі регіони, де місцева молодь рятується від злиднів підписанням контракту зі збройними силами Російської Федерації.

Про це “Новинарні” повідомили в секретаріаті старійшини-інязора.

“Поки ми обговорюємо мандат форуму, Кремль відправляє представників мого та інших корінних народів Росії знищувати Україну. Росія не визнає Декларацію ООН про права корінних народів. А риторику про захист меншин використовує лише для загарбання чужих земель”, – сказав Сиресь Боляєнь.

За його словами, “Росія давно не є федерацією, а тюрмою народів, у якій вже дев’ятий рік утримує також мільйони громадян України. Російські окупанти вбивають українців, але і самі зазнають великих втрат. Частка представників корінних народів Росії у загальному числі загиблих інтервентів непропорційна висока. Вона значно перевищує частку цих народів в структурі населення Росії. На це вказують як офіційна російська статистика, так і російські вчені, зокрема Алєксєй Малашенко та Ахмет Ярликапов”, – зазначив ерзянський лідер.

Боляєнь заявив, що регіонами-лідерами за кількістю загиблих військових на тисячу населення є Північна Осетія, Бурятія, Тува, Дагестан, Інгушетія, Чукотка та Ідель-Урал.

Довідка

Лідер ерзянського національного руху – інязор Сиресь Боляєнь (громадянин України, офіцер ЗСУ Олександр Болькін) обраний на цю посаду у вересні 2019 року. Перед тим виступив одним із засновників громадського руху “Вільний Ідель-Урал” в екзилі.
Він брав участь в АТО у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Нині Боляєнь відомий не лише своєю антиімперською позицією, а й тим, що воює на території України проти російських військ на чолі невеликої групи ерзянських добровольців.

Ерзя – фіно-угорський народ, який мешкає в Поволжі, переважно в Республіці Мордовія, Нижегородській, Пензенській, Оренбурзькій та Самарській областях РФ. Загальна чисельність – близько пів мільйона осіб. З них в Республіці Мордовія близько 250 тис. осіб.

Як інформувала “Новинарня” 21 квітня 2021 року інязор (лідер) ерзянського національного руху Сиресь Боляєнь виступив за квотою України на 20-й сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію через її політику щодо національних республік.

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