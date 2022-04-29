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Перше після початку війни судно з українським зерном виходить із Чорного моря

29/04/2022 17:53

У румунському порту Констанца комерційне судно Unity N вперше після початку війни з РФ завантажилося українською кукурудзою та попрямувало на вихід із Чорного моря.

Про рейс суховантажу у п’ятницю, 29 квітня, повідомило агентство Reuters.

Це показова операція, оскільки після нападу росіян морські порти України залишаються заблоковані, й українські компанії змушені відправляти вантажі на експорт потягом через західний кордон або через невеликі річкові порти на Дунаї.

“Це перше судно класу Panamax з українською кукурудзою, що вийде з порту”, – розповідав керівник портового оператора Comvex у Констанці Віорел Панайте.

“Підтримати експорт українського зерна – означає запобігти колосальній хвилі світового голоду, спровокованій блокуванням українських портів”, – нагадав він.

За даними Reuters, наразі до Констанци було відправлено близько 80 тисяч тонн українського зерна. Ще стільки ж – схвалено, вони перебувають у дорозі.

Як показує сервіс MarineTraffic, судно Unity N під прапором Маршаллових Островів станом на 17:45 уже перебуває на підході до протоки Босфор у Туреччині.

За словами Панайте, раніше цього тижня оператор навантажив близько 35 тисяч тонн української залізної руди. Очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

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Україна

Перше після початку війни судно з українським зерном виходить із Чорного моря

У румунському порту Констанца комерційне судно Unity N вперше після початку війни з РФ завантажилося українською кукурудзою та попрямувало на вихід із Чорного моря. Про рейс суховантажу у п’ятницю,...

Війна з Росією

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